Trabzon'da Futbol Sahası Yenilendi - Son Dakika
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Trabzon'da Futbol Sahası Yenilendi

Trabzon ASKF futbol sahasının zemini yenilendi, açılış törenine yerel yöneticiler katıldı.

15.11.2024 20:47
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Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) futbol sahasının zemini yenilendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, törene Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile davetliler katıldı.

Doğan, göreve geldiği ilk günden beri ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına söz verdiklerini belirtti.

Bu süreçte de tüm amatör kulüplere dokunmaya çalıştıklarını vurgulayan Doğan, "Sahaların yenilenmesi ve geliştirilmesi gibi birçok çalışmayı hayata geçirdik ve bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Trabzonspor'un kurtuluşu, gençlerimize, akademiye ve amatör kulüplere verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. ASKF ile birlikte bundan sonraki dönemde de çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, kulüp olarak her ilçede benzer yatırımlar üstlenmek ve hayata geçirmek istediklerinin altını çizerek, "Daha önce birçok ilçe belediye başkanımızı ziyaret ettim ve etmeye devam edeceğim. Sağ olsunlar, tüm belediye başkanlarımız daima yanımızda oldu. Biz de Trabzon futboluna değer katacak her projede gücümüzü sonuna kadar kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından saha açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan, trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Futbol Sahası Yenilendi - Son Dakika

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