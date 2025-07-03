Trabzon'da Gran Fondo Bisiklet Yarışı Düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle düzenlenecek Gran Fono Trabzon Bisiklet Yarışı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kentteki bir restoranda yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yarış hakkında bilgi verdi.

Genç, yarışın her yıl tekrarlanmasını ve şehrin marka değerine katkı sunmasını hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'un hem tarihi hem de sportif kimliğine dikkati çeken Başkan Genç, şöyle konuştu:

"Trabzon, tarihi, kültürü ve sanatıyla öne çıkan özel bir şehir olmanın yanı sıra sporda da Türkiye'nin öncü kentlerinden biridir. Futbol bu şehirde bir yaşam biçimi ama olimpik sporların her branşında uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahibiz. 2007 Avrupa Yaz Oyunları, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları, 2016'daki Liselerarası Oyunlar ve geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Paten Futbol Şampiyonası gibi çok önemli etkinliklere imza attık. Şimdi de Gran Fondo ile bu geleneksel yapıya yeni bir halka ekliyoruz. İlk kez Trabzon'da düzenlenecek olan bu yarışın her yıl tekrarlanmasını ve şehrimizin marka değerine katkı sunmasını hedefliyoruz."

Genç, basın mensuplarına bu yarışları duyurduğu için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"5 Temmuz'da şehrimiz hem Gran Fondo gibi büyük bir bisiklet yarışına hem de üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Valiliğimizin, federasyonumuzun ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle bu büyük organizasyonları layıkıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum."

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da katıldı.