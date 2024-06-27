Trabzon\'da Vatandaşlar, Milli Takımın Zaferini Coşkuyla Kutladı

Spor

Trabzon'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son müsabakasında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, alanda kolbastı ve horon oynayarak son 16 turuna kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.