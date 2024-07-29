Trabzon'da Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Trabzon'da Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Başladı

Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonada 41 kulüpten toplamda 93 sporcu üç gün boyunca mücadele edecek. Milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ da müsabakalarda yarışacak. Trabzon'da kamp yapan milli yüzücülerin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalyalarla döneceklerine inanç tam.

29.07.2024 17:49
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Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Trabzon'da start aldı.

Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 41 kulüpten 77'si bedensel, 10'u işitme, 6'sı da özel olmak üzere toplamda 93 sporcu üç gün boyunca mücadele edecek.

Trabzon'da kampta bulunan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ da müsabakalarda yarışacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, her yıl onlarca sporcuyu çeşitli yarışmalarla Trabzon'da ağırladıklarını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başladığını hatırlatan Arıcıoğlu, Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli yüzücülerin Trabzon'da kamp yaptıklarını ve Paris'ten madalyalarla döneceklerine inançlarının tam oluğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzon'da Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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