Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Heyecanı

Trabzon'da organize edilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 10 müsabakayla devam etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Polat Beden Eğitimi ve Spor Merkezi'nde oynanan Türkiye- Azerbaycan karşılaşması, ev sahibi takımın 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmada sakatlanan Azeri oyuncuyu saha dışına kadar taşıyan Türkiye milli takım kalecisi tribünlerden alkış aldı.
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