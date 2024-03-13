Trabzon\'da Spor Performans Merkezi açıldı

Trabzon'da yaklaşık bir yılda bin 200 kişiye hizmet verilen Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nde, sporcuların veri analizi yapılarak olası sakatlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi iş birliğiyle yapımına 2020'de başlanan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, 2023 yılı nisan ayında faaliyete girdi.
Dünyada performans ölçümleri ve geliştirilmesinde yaygın kullanılan yüksek standartlara ve güncel teknolojilere sahip cihazlarla donatılmış merkezde, mevcut trendler ışığında ölçümlere tabi tutulan sporculara performans gelişiminde kılavuzluk ediliyor.
Ameliyat ya da yaralanma sonrası evredeki sporculara rehabilitasyon hizmeti de sunulan merkezde, 5 antrenör ve 2 fizyoterapist görev yapıyor.
Bektaş: "Herkesi buraya bekliyoruz"
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, AA muhabirine, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi'nin, Türkiye'de bu alanda hizmet veren 3 kurumdan biri olduğunu söyledi.
Dünyada akredite edilmiş 12 spor merkezinden biri olan ABD'deki SPIRE Academy'yi yerinde inceleyerek Trabzon'daki merkezi oluşturduklarını belirten Bektaş, "Şu an elde ettiğimiz verilere göre, orayla belki yarışmayacağız ama boy ölçüşebilir hale geleceğiz inşallah." dedi.
Bektaş, merkezin hedefinin dünya standartlarına ulaşmak olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de sporcu ve öğrenci eksiği yok, sadece doğru çalıştırılma eksikliği var. O yüzden bizim antrenörlerimizin bilimi okuması, veriyi okuması gerektiğini bilmemiz lazım." diye konuştu.
Bölgedeki bütün sporcular ile antrenörleri bu tesisten faydalanmaya davet eden Bektaş, şunları kaydetti:
"Bize gelen herkesi bu ölçütlerde ağırlamaya hazırız. Spor insanları ve antrenörler, sporcularını ölçtürmekten, veriyi kullanmaktan korkmasınlar. Burada elde edilen veri muhakkak onlara anlatılacaktır. Dünya ile yarışacaksanız, hedefiniz buysa, onların teknolojileri ile kuşanacaksınız. Biz bu ülkeye hizmet etmekle mükellefiz. Herkesi buraya bekliyoruz."
İnan: "Tüm bunlar sporcularımıza hizmet etmek için"
Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi Müdürü İsmail İnan, açıldığı tarihten bugüne bin 200 sporcuya hizmet verdiklerini aktardı.
Türk sporuna katkı sağlamak istediklerini dile getiren İnan, şunları söyledi:
"Sporculardan veri elde ederek her branşa göre daha iyi, daha hızlı ve daha başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz. Sadece analiz değil, sakatlık geçiren sporcularımızı eski seviyelerine getirmek için tedavi süreçlerimiz de var. Tüm bunlar sporcularımıza hizmet etmek için. Cihazlarımızla ölçümler yapıldıktan sonra veriler bilgisayarda sunuculara atılıyor. Bu veriler belli bir sayıya geldikten sonra yapay zeka ile değerlendirilecek. Aynı zamanda sporcuların eksikleri ve ne olması gerektiği üzerinde durulacak. Böylece Türk sporcu normunu oluşturacağız."
Merkezde akademik danışman olarak görev yapan Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Tortu, bir sporcuyu çalıştırmak için onun fizik ve fizyolojisinin iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.
Merkezin bu bilgilerin toplanması konsepti üzerine kurulduğunu kaydeden Tortu, "Burada sporcuların gelişim takibini yapıp, geri bildirimlerini veriyoruz. Özellikle atletizmde bir milisaniyelik hata sizi madalyadan edebiliyor. O hataların önüne geçebilmek için sporcuların nerede problemleri var, bunun geri bildirimlerini veriyoruz." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Spor › Trabzon'da Spor Performans Merkezi açıldı - Son Dakika
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