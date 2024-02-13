Trabzon'da Wushu Kung Fu, Muaythai ve Kick Boks İl Seçmeleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da Wushu Kung Fu, Muaythai ve Kick Boks İl Seçmeleri Gerçekleştirildi

Trabzon\'da Wushu Kung Fu, Muaythai ve Kick Boks İl Seçmeleri Gerçekleştirildi

Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen wushu kung fu, muaythai ve kick boks il seçmelerinde, Spor Toto Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edecek sporcular belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gençlerin ring sporlarına olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik etti ve Türkiye şampiyonasında mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

13.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Trabzon'da, wushu kung fu, muaythai ve kick boks il seçmeleri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 branşta düzenlenen seçmelerde, Spor Toto Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edecek sporcular belirlendi.

Açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun "Gençlerimizin ring sporlarına ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye şampiyonasında mücadele edecek sporculara başarılar diliyorum." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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