Trabzon'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı

Trabzon\'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı

Trabzon'da düzenlenen Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi. Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu mücadele etti. Yarışlarda birinci olan sporcular ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından aldı.

30.08.2024 20:48
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Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve iki gün süren yarışlarda, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu mücadele etti.

Optimist junior genel kategorisinde Orhan Akbaş, optimist junior kız kategorisinde İclal Usta, optimist genel kategorisinde ve optimist kız kategorilerinde Sevde Naz Çetinkaya, Ilca4 kategorisinde Mehmed Taha Karslı ve Icla6 kategorisinde ise Havvanur Duman, birinci oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akyazı mevkisinde düzenlenen ödül töreninde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Genç, su sporlarının Trabzon'da gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bu güzel etkinliğin geçen yıl Ortahisar Belediyesi olarak paydaşıydık, şimdi ise Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden paydaşıyız. Bunu artık bir gelenek haline getirdik ve her zaman paydaş olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise 4 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen yelken yarışmasını daha da geliştireceklerini ifade etti.

Genç, Arıcıoğlu ve diğer ilgililer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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