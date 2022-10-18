Trabzon spor haberi | Trabzon'da mutlu Yunanlılar - Son Dakika
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Trabzon spor haberi | Trabzon'da mutlu Yunanlılar

18.10.2022 13:21
Trabzon spor haberi | Trabzon'da mutlu Yunanlılar

Trabzon spor haberine göre Trabzonspor'un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Siopis, yaşam tarzlarıyla Trabzon'da mutlu olduklarını belirtirken, performanslarıyla da dikkat çekiyorlar.

Trabzonspor'un Yunan futbolcuları Bakasetas ve Siopis, yaşam tarzlarıyla Trabzon'da mutlu olduklarını belirtirken, performanslarıyla da dikkat çekiyorlar.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonluğa önemli katkı sağlayan oyuncuların başında Bakasetas ve Siopis geliyor. Yunan futbolcuların Trabzon'daki mutlu yaşamları performanslarına da yansıyor. Türkiye'de, Alanyaspor'da başlayan birliktelikleri Trabzonspor'da devam eden Bakasetas ile Siopis'in bağlılıkları da dikkat çekiyor.

Bakasetas, bu sezon 16 karşılaşmada Trabzonspor formasını giydi. Söz konusu maçlarda 6 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, bin 246 dakika sahada kaldı ve 7 asist yaptı. Bu sezon on numara pozisyonda daha çok forma giyen başarılı futbolcu, uzak mesafeden bulduğu gollerle takıma önemli katkı sağladı.

Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle antrenmanların neşeli geçmesi için elinden geleni yapıyor.

Bakasetas'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Siopis, "Hem saha içinde hem de saha dışında benim hayatımda önemli bir yeri var. Benim için yaptıkları dostluktan daha öte şeyler" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon spor haberi | Trabzon'da mutlu Yunanlılar - Son Dakika

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