Trabzon U13 Ligi Şampiyonu: Altın Gençlik - Son Dakika
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Trabzon U13 Ligi Şampiyonu: Altın Gençlik

Trabzon U13 Ligi Şampiyonu: Altın Gençlik
23.06.2026 22:32
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Finalde Yomraspor'u penaltılarda 4-2 mağlup eden Altın Gençlik, 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Trabzon U13 Ligi'nde şampiyonluk kupası, Faroz Sahası'nda nefes kesen finalin ardından Altın Gençlik'in oldu.

Normal süresi 1-1 biten maçta Yomraspor'u penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Altın Gençlik, 2025-2026 sezonunu Trabzon şampiyonu olarak tamamladı.

Trabzon amatör futbolunun kalbinin attığı Faroz Sahası, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Tribünlerin tamamen dolduğu ve iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği U13 Ligi final müsabakasında Altın Gençlik ile Yomraspor karşı karşıya geldi.

Normal sürede eşitlik bozulmadı

Maçın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede, genç yeteneklerin sergilediği performans izleyicilerden tam not aldı. Her iki takımın da karşılıklı ataklarla gol aradığı maçta, oyuncuların hırsı ve kazanma arzusu sahaya yansıdı. Normal süresi Yomraspor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada şampiyonu belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Altın Gençlik güldü

Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan penaltı atışlarında, soğukkanlılığını koruyan Altın Gençlik oyuncuları rakibine üstünlük kurmayı başardı. Yomraspor'u penaltılarda 4-2'lik skorla geçen Altın Gençlik, 2025-2026 sezonu Trabzon U13 Ligi Şampiyonu unvanıyla kupayı müzesine götürdü.

Kupa töreninde büyük coşku

Bitiş düdüğünün ardından Altın Gençlik teknik heyeti ve futbolcuları saha içinde büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran genç futbolcular, bu büyük başarıyı kendilerini destekleyen aileleri ve taraftarlarıyla kutladı. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Yomrasporlu futbolcular ise sergiledikleri başarılı futbolla alkış aldı - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzon U13 Ligi Şampiyonu: Altın Gençlik - Son Dakika

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