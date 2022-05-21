Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü

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Bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarlarından olan Abdülkadir Ömür için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı Avrupa'dan çeşitli kulüplerle anılan yıldız oyuncu için Fransız ekibi Marsilya'nın devreye girdiği ve 12 milyon euroluk bir teklifle bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi.

"VALBUENA ETKİSİ YAPAR"

Yıldız oyuncunun Marsilya'da Valbuena etkisi yapacağını belirten Fransız basını, Marsilya'nın Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroluk bir teklif yapacağını ifade ederken, teklifin resmiyet kazanması halinde bordo-mavili kulübün rakamı kabul edeceğini yazdı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN OLDU

Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 7 gol 3 asist ile şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, kariyerindeki en iyi sezonlarından birini geçirdi.