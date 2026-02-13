Trabzon Yarı Maratonu 46. Kez Düzenleniyor - Son Dakika
Trabzon Yarı Maratonu 46. Kez Düzenleniyor

Trabzon Yarı Maratonu 46. Kez Düzenleniyor
13.02.2026 18:52
Trabzon'un kurtuluşu için 46. VakıfBank Yarı Maratonu 15 Şubat'ta, 41 ülkeden 492 sporcu katılacak.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 46'ncısı düzenlenecek VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 15 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Vali Tahir Şahin, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, sporcuların adeta açık hava müzesini andıran parkurda koşacağını söyledi.

Trabzon'dan 24 noktaya uçak seferi gerçekleştirildiğini belirten Şahin, kadim şehrin turizm altyapısının gelişmesinde tüm paydaşların ciddi katkısı olduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 46 yıldır düzenlenen yarı maratona bu yıl 41 ülkeden 492 sporcunun katılacağını ifade etti.

Genç, organizasyon kapsamında düzenlenecek yarı ve çeyrek maraton ile halk ve çocuk koşularına toplamda 2 bin 936 kişinin kayıt yaptırdığını vurguladı.

Sporun hem sağlık hem de tüm bağımlılıklarla mücadeledeki önemine işaret eden Genç, Trabzon Yarı Maratonu'nu 50'nci yılında maratona dönüştürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Genç, yarı maratonun, "Koş dünyaya nefes ol" sloganıyla düzenleneceğini vurgulayarak, "Dünya şu anda maalesef katil İsrail, soykırımcı İsrail devleti yüzünden nefes almakta hala zorlanıyor. O nedenle yaptığımız her işte uluslararası arenaya da mesaj vermemiz lazım. Bu yönleri itibarıyla da farkındalık oluştursun istiyoruz. Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına dikkati çekerek toplumsal farkındalık oluşturulmasını da amaçlıyoruz." dedi.

Genç, bir basın mensubunun yarın Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oynanacağını hatırlatması üzerine, ev sahibine yakışır şekilde misafir takımı ağırlayacaklarını söyledi.

Trabzonspor takım otobüsüne üç kez taşlı saldırı yapıldığını ifade eden Genç, "Bireysel veya organize ama taşlandı. Maalesef Trabzon'da olsa 10 gün Türkiye'nin gündeminde kalır. Biz çok güzel bir şekilde ev sahipliğimizi yapacağız, misafir takımı ağırlayacağız, inşallah Trabzonspor galip gelecek ve uğurlayacağız. Hedef galibiyet." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura da uluslararası sporcuların katılacağı yarı maratonla Trabzon'dan tüm dünyaya güzel bir mesaj vereceklerini kaydetti.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de katıldı.

Trabzon'un Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarı maraton ve diğer etkinlikler dahil olmak üzere dereceye girenlere 1 milyon 997 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Öte yandan, etkinlikler çerçevesinde Akyazı mevkisinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

