Trabzon Yarı Maratonu için Basın Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon Yarı Maratonu için Basın Toplantısı

Trabzon Yarı Maratonu için Basın Toplantısı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenecek yarı maratonun detayları açıklandı.

06.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.

Sepetçiler Kasrı'nda yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve davetliler katıldı.

Konuşmacılar, sözlerine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yarı maratonu tam maratona çevirme hedeflerinden bahsederek, "Bu maratonun Türkiye'de sporun birleştiriciliğine ve barışa katkı sağlayacağına inanıyoruz, Trabzon Yarı Maratonu, 45. kez düzenlenecek. Bizim için çok değerli ve köklü bir maraton, aynı zamanda içerisinde bir de çeyrek maraton barındırıyor. Bu da Türkiye'de tek ve dünyada ise örneği çok az olan bir durum. Bu sene de çok ciddi bir katılım var. Hem katılan ülke hem de sporcu sayısı bakımından rekor olmasını bekliyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Federasyonun hedeflerine değinen Karadağ, gelecek 4 yılı iyi değerlendirip olimpiyatlarda madalya almak istediklerini söyledi.

Maratona 15 ülkeden katılım aldıklarını aktaran Ahmet Metin Genç ise tüm kayıt gelirlerinin Türkiye Atletizm Vakfı, Yeşilay ve UNICEF Türkiye'ye bağışlanacağını hatırlatarak bu sene Türkiye Karate Şampiyonası da olmak üzere birçok organizasyonun Trabzon'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Eminoğlu: "Trabzon, birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor"

Trabzon'un birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, şunları söyledi:

"Bugün çok tarihi bir yerde basın lansmanımızı gerçekleştirdik. Bu maraton, İstanbul Maratonu'nun ardından en köklü olan ikinci maraton olarak düzenleniyor. Tam maraton için de bir süreç başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak atletizmin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Hedeflerini her daim yenilediklerini ifade eden Eminoğlu, "Türkiye'deki gelişim merkezlerimizle, ofislerimizle gençlerin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlarımızla bu yüzyılın sporun ve gençlerin yüzyılı olacağı hedefine doğru ilerliyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok yeni projemiz var. Gençlerimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığını takip etmelerini ve devletimizin sunduğu ücretsiz imkanlardan yararlanmalarını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan da maratona büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Trabzon, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon Yarı Maratonu için Basın Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Yarı Maratonu için Basın Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.