Trabzon Yarı Maratonu'nda Veteran Sporcular Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzon Yarı Maratonu'nda Veteran Sporcular Gençlere Örnek Oluyor

Trabzon Yarı Maratonu\'nda Veteran Sporcular Gençlere Örnek Oluyor
16.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un kurtuluşu kutlamalarıyla düzenlenen maratona katılan veteran sporcular, gençlere ilham veriyor.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 46'ncısı düzenlenen VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na katılan çok sayıda veteran, sporcu kimlikleriyle gençlere örnek oldu.

Kentte dün gerçekleştirilen organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu, halk ve çocuk koşuları gibi kategoriler her yaş grubundan katılım sayesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olduğu 1983-1984 sezonunda A takımda forma giyen Mustafa Oruçoğlu da 10 kilometrelik koşuya katılan isimler arasında yer aldı.

Oruçoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır spor hayatına atletizmle devam ettiğini söyledi.

Futbola 1979'da başladığını belirten Oruçoğlu, "Trabzonspor'un eski sporcusuydum. 1983-1984 şampiyonluk sezonunda oynuyordum. Altyapısından yetişen bir oyuncuyum. Futbol hayatımı bitirdikten sonra uzun yıllardır maraton koşuyorum." dedi.

İstanbul'da da benzeri birçok organizasyona katıldığını dile getiren Oruçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da koşmak benim için keyif. Aşağı yukarı Trabzon'da 20 yıldır gelip koşarım. Türkiye'nin diğer yerlerinde de sürekli maraton, yarı maraton koşuyorum. Türkiye'de düzenlenen yarışların çoğunda koştum. Ultra maraton koştum, klasman derecelerim var."

"Gençlere örnek olmak istiyoruz"

Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyelerinden 70 yaşındaki Yurdal Topçuoğlu ise merakla başladığı atletizmi 15 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de çoğu şehre koşmak için gittiğini aktaran Topçuoğlu, "Trabzon'un yanı sıra Giresun, Antalya, Çanakkale Gelibolu, İstanbul Avrasya, Azerbaycan Bakü, Özbekistan ve Tiflis'te de koştuk. Trabzon'a altıncı gelişim, 2017'den beri buraya geliyorum. Uzun yıllardır spor yapıyoruz. 35-40 kişilik grubumuz var. Gençlere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu da bisikletle başlayan spor sevgisinin 16 yıldır maraton koşularıyla devam ettiğini anlattı.

"Koşumuzu görünce hevesleniyorlar"

Aynı grupta yer alan 63 yaşındaki Emin Kocaaliler ise "10 kilometreyle başladım. 15 ve 21 kilometre ile devam ettim. Şu anda 42 kilometre koşuyorum. İstanbul'da ikinci kez maraton koştum, bu yıl üçüncü kez hazırlanıyorum. İnşallah sağlığım el verdiği sürece devam ettireceğim." diye konuştu.

Sporun insanı genç ve dinç tuttuğuna işaret eden Kocaaliler, şunları kaydetti:

"Yaşımız nedeniyle gençler biraz küçümsüyor ama koşumuzu görünce hevesleniyorlar. Bizle birlikte olmak istiyorlar. Onlara örnek olmak istiyoruz. Kahve köşelerinden, sigaradan, uyuşturucudan uzak olmalarını istiyoruz. İnşallah gençliğimiz bizi örnek alır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon Yarı Maratonu'nda Veteran Sporcular Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Bennu Yıldırımlar’ın acı günü Doğum gününde hayatını kaybetti Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Esra Ezmeci’den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:07:59. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon Yarı Maratonu'nda Veteran Sporcular Gençlere Örnek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.