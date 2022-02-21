Üye Girişi
Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları - Son Dakika

Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları

21.02.2022 10:48
Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazeteler şampiyonluk manşetleri attı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazeteler şampiyonluk manşetleri attı.

Ligin 26. haftasında 63 puanla ilk sırada yer alarak bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Kentte yayımlanan Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımı şampiyon gibi yazdı.

Karadeniz Gazetesi "2021-2022 futbol sezonu dün itibarıyla sona erdi, Şampiyon Trabzonspor, Yormayın bizi verin kupamızı", Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon gibi", Taka Gazetesi "Eze eze yıka yıka şampiyon" başlıklarını atarken Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonspor, geri sayım başlattı", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Allahım bitmesin bu rüya" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu Trabzon yerel basınından 'şampiyon' başlıkları Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karadeniz, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon yerel basınından 'şampiyon' başlıkları - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
10:33 Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!
10:29 NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor!
10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
10:23 AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir! "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:44 İrem Derici aşkını ilan etti: Çok seviyorum
09:52 Hırsızlık değil, adeta film sahnesi! Hareket halindeki araçtan hırsızı çekti ama...
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon yerel basınından "şampiyon" başlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement