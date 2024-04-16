Trabzonlu milli boksör Havvanur Kethüda\'ya görkemli karşılama

Spor

Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Trabzonlu milli boksör Havvanur Kethüda'ya Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Hırvatistan'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Ukraynalı rakibini yenerek altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'da mehter takımı marşı eşliğinde karşılandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara'nın da katıldığı karşılama töreninde altın yumruk Havvanur, tebrikleri kabul etti. Trabzonlu sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılamada duygu dolu anlar yaşayan Havvanur, kendisini bekleyen kalabalığa teşekkür etti.

"Milli marşımızı okuttuğum için gururluyum"

Çiçeklerle karşılanan milli boksör Havvanur, "Memleketime şampiyonlukla dönmek çok güzel bir duygu. Kendi milli marşımızı okuttuğum için çok gururluyum. Ekim ayında yine Hırvatistan'da Gençler Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Orada da altın madalya kazanmak istiyorum. Ardından sonraki hedefim olimpiyat şampiyonluğu" dedi. - TRABZON