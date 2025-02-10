Trabzonspor 1-0 Eyüpspor

Stat: Papara Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Umut Güneş (Dk. 46 Ozan Tufan), Lundstram, Zubkov (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 90+6 Cihan Çanak), Nwakaeme (Dk. 90+5 Enis Destan), Banza (Dk. 85 Sikan)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal (Dk. 63 Emre Akbaba), Emre Mor, Yalçın Kayan (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Bozok), Ampem, Thiam
Gol: Dk. 59 Lundstram (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 72 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.
49. dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı.
86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Emre Akbaba'nın röveşata vuruşunda top üsten auta gitti.
90+1. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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