Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Trabzonspor golünü penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.
Bordo-mavili ekip, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor 1-1 Dinamo Tiflis - Son Dakika
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