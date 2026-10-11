Trabzonspor, 10 kişi kaldığı Samsunspor deplasmanında 3-0 kazandı

Trabzonspor, 10 kişi kaldığı Samsunspor deplasmanında 3-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanında 3-0 kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini elde etti. Melih Kabasakal'ın 43. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan bordo-mavililer, puanını 13'e yükseltirken Samsunspor 4 puanda kaldı.
(SAMSUN) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.
Bordo-mavililerin gollerini 27. dakikada Ernest Muçi, 38. dakikada Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino kaydetti.
Trabzonspor'da Melih Kabasakal, 43. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Trabzonspor puanını 13'e yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.
Kaynak: ANKA
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