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Trabzonspor, 15 sezon sonra Süper Lig'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Trabzonspor, 15 sezon sonra Süper Lig'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

20.11.2021 13:52
Trabzonspor, 15 sezon sonra Süper Lig'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de, sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısında galibiyetle ayrılması halinde 15 sezon sonra 13'ncü haftalar itibarıyla en çok puanı toplayan takım olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de, sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısında galibiyetle ayrılması halinde 15 sezon sonra 13'ncü haftalar itibarıyla en çok puanı toplayan takım olacak.

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda yeni bir rekor daha bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atarak rekorlar kıran Karadeniz ekibi, sahasında konuk edeceği Gaziantep FK'yı yenmesi halinde 13'ncü haftalar itibarıyla 15 sezon sonra en çok puana ulaşan takım olacak.

Söz konusu haftalar itibarıyla Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda 35 puan toplamıştı. Bordo-mavililer Gaziantep FK karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 33'e çıkartarak, sarı-lacivertli takım sonrası en çok puana ulaşan takım olacak.

1995-1996 sezonu sonrası en çok puan

Trabzonspor, 13'ncü hafta itibarıyla 1995-1996 sezonunda 35 puan toplamıştı. Bordo-mavililer 22 Kasım Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Gaziantep FK karışısın da galibiyet elde etmesi halinde ise 25 sezon sonra da Süper Lig'de topladığı en çok puana ulaşacak. Karadeniz ekibi 2010-2011 sezonunda 13 hafta da 30 puan toplamıştı.

Kalede, savunmada ve orta sahada değişim

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Erce Kardeşler'in görev alması bekleniyor. Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Edgar le'nin ise Gaziantep maçında formasına kavuşması bekleniyor. Orta saha da ise tedavileri devam eden Hamsik ve Bakasetas'ın durumlarıyla ilgili kararı ise Teknik Direktör Avcı maç günü sağlık ekibinden gelecek detaylı rapordan sonra karar verecek. Bakasetas'ın oynama ihtimali düşük olurken, Peres'in takımla birlikte çalışmalara başlamasıyla birlikte Avcı, orta sahadaki pozisyona göre Dorukhan bu bölgeye çekebilecek. - TRABZON

Trabzonspor, 15 sezon sonra Süper Lig'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karadeniz, Gaziantep, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, 15 sezon sonra Süper Lig'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, 15 sezon sonra Süper Lig'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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