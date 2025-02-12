Trabzonspor 19 Yaş Altı, Juventus'u Geçti! - Son Dakika
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Trabzonspor 19 Yaş Altı, Juventus'u Geçti!

Trabzonspor 19 Yaş Altı, Juventus\'u Geçti!

Trabzonspor 19 yaş altı takımı, Juventus'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Saka, hedeflerinin sınırsız olduğunu belirtti.

12.02.2025 22:18
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UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, "Hedef belirlemede bir sınırımız yok artık, gidebileceğimiz yere kadar kulübümüzü taşımaya çalışacağız." dedi.

Papara Park'taki maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Saka, Juventus'un son maçlarını iyi analiz ettiklerini belirterek, oyuncuların çalıştıkları taktikleri sahaya disiplinli bir şekilde yansıttıklarını ve güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Saka, Trabzonspor akademisinde modern futbolunun gerekliliklerine göre oyuncuları hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunun da karşılığını aldığımızı, daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. İki ayrı ligde de oyuncularımızın kalitesinden, iş ahlakı, sahiplenme duygularının çok yüksek olmalarından dolayı başarılı gidiyoruz ama bizim için asıl önemli olanın Trabzonspor akademisinden yetiştirilen oyuncuların Trabzonspor A Takımı'na kazandırabilmektir. Bunu yaparsak, asıl şampiyonluk budur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Turnuvada gidebildikleri son noktaya kadar gitmeyi arzuladıklarının altını çizen Saka, "Baktığınızda bugün oynadığımız takım Juventus, dünyanın en iyi futbol kulüplerinden bir tanesi. Biz Juventus ile oynayabiliyorsak, herkesle oynayabiliriz. Dolayısıyla bizim hedef belirlemede bir sınırımız yok artık, gidebileceğimiz yere kadar kulübümüzü taşımaya çalışacağız. Belki inşallah dörtlü finale kalacağız." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maçı takip ettiği hatırlatılan Saka, "Şenol Güneş geldiği günden itibaren bize olan ilgisini gösterdi, devamlı gösteriyor. Zaman zaman kendi bireysel toplantılar yaparak oyuncularla, zaman zaman da saha içerisinde buluşarak bize olan ilgisini gösteriyor. Aynı zamanda da antrenmanlarda ve birbirimize karşı maç yaparak oyuncularımızı takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Kemal Turan: "Maç maç gidiyoruz ama hedefimiz şampiyonluk"

Galibiyet golünü atan Yiğit Kemal Turan ise maça çok iyi hazırlandıklarına dikkati çekerek, "Çok mutluyum galibiyeti getiren golü de ben attığım için. Sadece golü benim atmam önemli değil, bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok mücadele ettik, çok yorulduk, çok iyi hazırlanmıştık meyvesini aldığımızı düşünüyorum." dedi.

Şenol Güneş'in kendileriyle çok fazla ilgilendiğine de değinen Yiğit Kemal, "Bizzat antrenmanlarımıza geliyor, bazen biz antrenmanlara çıkıyoruz. Hepimizi tanıyor, konuşuyor. Bugün de yanımızda olması gerçekten bize çok önemli bir motivasyondu. Daha önce de maçlarımıza gelmişti, tekrardan ona da ilgisi için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yiğit Kema Turan, takım olarak yıllardır birlikte oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz zaten neredeyse 10 yaşımızdan beri birlikte oynuyoruz, birlikte büyüdük. Bu yüzden hedefimiz her zaman en üst, maç maç gidiyoruz ama hedefimiz şampiyonluk. Gerçekten herkes arkadaşlarının özelliklerinin farkında ve diğerinin neler yapabileceğini biliyor. Ben arkadaşımın eksiğini biliyorum o da benimkini biliyor onu kapatmaya çalışıyor. Bu yüzden hiç zorlanmıyoruz bu konuda."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 19 Yaş Altı, Juventus'u Geçti! - Son Dakika

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