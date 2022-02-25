Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi! - Son Dakika
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Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!

25.02.2022 22:26

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Kayserispor'u 3-2 yendi. Bordo-mavililer, 2 farklı geriye düştüğü maçta ikinci yarı bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 66'ya yükseltirken şampiyonluk yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam ettirdi.

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-2 sona erdi.

VISCA GALİBİYETİ GETİRDİ

Maça etkili başlayan Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic'le öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Trabzonspor net fırsatlardan faydalanamazken, sarı-kırmızılılar 45+1. dakikada Thiam'la farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının tamamında oyunu eline alan Trabzonspor, 49. dakikada Visca'yla farkı 1'e indirdi. Bu golden hemen 10 dakika sonra ise sahneye Djaniniy çıktı. Yıldız golcü 59. dakikada attığı golle bordo-mavililere beraberliği getirdi. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında ise penaltıdan Nwakaeme, Trabzonspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

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Binici gol Mario Gavranovic'ten Binici gol Mario Gavranovic'ten Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 Kayserispor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

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