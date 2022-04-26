Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etmeye 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde yapacağı son idmanı taraftarlara açacak. 1 yıl 5 aydır bordo mavili takımın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez taraftara açık antrenman yapacak.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında 76 puan toplayan ve şampiyonluğun bir adım gerisinde olan Trabzonspor, Covid-19 pandemisi nedeniyle uzak kaldığı taraftarıyla idmanda buluşmaya hazırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında her alanda kısıtlamalar ve yasakların yaşandığı dönemde Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, salgın tedbiri nedeniyle 1 yıl 5 aylık görev süresince idmanları taraftara açmadı. Ligde başarıya odaklanan takımın etkilenmemesi için her türlü temastan uzak kalmaya çalışan Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi ve takımın şampiyonluğuna sayılı günler kalması nedeniyle önemli bir karar aldı.

SON İDMAN AÇILIYORHaftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan Avcı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi yapacağı son idmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Bordo mavili takım ve taraftarlar, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak. STADYUMDA HAZIRLIKLAR BAŞLADIÖte yandan geçen hafta deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçından 3 puan koparan takımına 2 günlük izin veren Avcı, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Şampiyonluğun 1 puan uzağında olan takımın, zorlu mücadele öncesi taraftara açık yapacağı idmanı için Medical Park Stadyumu'nda da hazırlıklar başladı. Takımlarının şampiyonluk coşkusunu ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı 'nı geçirmek için kente akın eden taraftarların, idmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kalabalık gruplar nedeniyle oluşması muhtemel izdihamın önlenmesi için güvenlik ekipleri ve polisler hazırlıklarına erkenden başladı.TARAFTARIN 2 YILLIK HASRETİ SONA ERİYOR

Bordo mavili taraftarlar, son olarak Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğündeki takımla 14 Şubat 2020 tarihinde ligin 22'nci hafta müsabakası olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.