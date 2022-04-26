Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor

26.04.2022 12:24
Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etmeye 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde yapacağı son idmanı taraftarlara açacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etmeye 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde yapacağı son idmanı taraftarlara açacak. 1 yıl 5 aydır bordo mavili takımın başında bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez taraftara açık antrenman yapacak.

Süper Lig'in 34'üncü haftasında 76 puan toplayan ve şampiyonluğun bir adım gerisinde olan Trabzonspor, Covid-19 pandemisi nedeniyle uzak kaldığı taraftarıyla idmanda buluşmaya hazırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında her alanda kısıtlamalar ve yasakların yaşandığı dönemde Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, salgın tedbiri nedeniyle 1 yıl 5 aylık görev süresince idmanları taraftara açmadı. Ligde başarıya odaklanan takımın etkilenmemesi için her türlü temastan uzak kalmaya çalışan Avcı, pandeminin etkisini yitirmesi ve takımın şampiyonluğuna sayılı günler kalması nedeniyle önemli bir karar aldı.

SON İDMAN AÇILIYORHaftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan Avcı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi yapacağı son idmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Bordo mavili takım ve taraftarlar, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak. STADYUMDA HAZIRLIKLAR BAŞLADIÖte yandan geçen hafta deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçından 3 puan koparan takımına 2 günlük izin veren Avcı, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Şampiyonluğun 1 puan uzağında olan takımın, zorlu mücadele öncesi taraftara açık yapacağı idmanı için Medical Park Stadyumu'nda da hazırlıklar başladı. Takımlarının şampiyonluk coşkusunu ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı'nı geçirmek için kente akın eden taraftarların, idmana yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kalabalık gruplar nedeniyle oluşması muhtemel izdihamın önlenmesi için güvenlik ekipleri ve polisler hazırlıklarına erkenden başladı.TARAFTARIN 2 YILLIK HASRETİ SONA ERİYOR

Bordo mavili taraftarlar, son olarak Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğündeki takımla 14 Şubat 2020 tarihinde ligin 22'nci hafta müsabakası olan Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.


Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor
Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor
Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor
Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor
Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor
Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor
YORUMLAR
500
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde Trabzonspor'da Avcı ve 23 futbolcunun ilk şampiyonluk bekleyişi Trabzonspor'da Avcı ve 23 futbolcunun ilk şampiyonluk bekleyişi

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
11:12 Mansur Yavaş, çocuk başkan Esila'nın isteğini kırmayıp hayata geçirdi: Belediye personeli şiir okuyarak güne başlıyor
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:48:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, 2 yıl sonra taraftarıyla idmanda buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement