Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı

29.04.2022 19:57
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı

Süper Lig'de yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı.

Süper Lig'de yarın oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi son antrenmanı 20 bin taraftarı önünde yaptı. Bordo mavili takıma gönül veren binlerce taraftarın izlediği idmanda renkli görüntüler oluştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yarın Medical Park Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır idmanları kapalı olarak yapan kulüp, yaklaşan şampiyonluğun coşkusunu taraftarlarıyla yaşamak için karşılaşma öncesi son idmanı taraftarlara açtı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Medical Park Stadyumu'nda 20 bin taraftarı önünde çalışan Trabzonsporlu oyuncular, coşkulu taraftarın ilgisi karşısında şaşkınlık yaşadı. Bordo mavili takım, meşaleler yakan taraftarlar eşliğinde şampiyonluk mücadelesi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Geniş güvenlik önlemlerini alındığı antrenmanda bazı taraftarlar sahaya atlayarak futbolculara doğru koştu. Güvenlik güçleri sahaya giren taraftarları stadyum dışına çıkardı.

Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı
YORUMLAR
500
Trabzonspor'da 2 eksik Trabzonspor'da 2 eksik Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, 20 bin taraftarı önünde antrenman yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement