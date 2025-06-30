Trabzonspor 2025-26 Sezonuna Başladı

TRABZONSPOR, 2025-26 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Bordo-mavililer sezonun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Yeni sezonun ilk çalışmasına oyuncular sağlık kontrolleriyle başladı. Günün ikinci bölümünde ise teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahaya çıkan takım, kondisyon ve pas çalışmalarıyla sezonun açılış antrenmanını tamamladı. Yeni sezon hazırlıkları 13 Temmuz'a kadar Trabzon'da sürecek. Bordo-mavililer, 15 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampıyla ikinci etap çalışmalarına geçecek.