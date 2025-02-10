Trabzonspor, 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na Davet Ediyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na Davet Ediyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu için Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcuların katıldığı bir tanıtım videosu yayınladı. Tüm sporseverler maratona davet edildi.

10.02.2025 23:19  Güncelleme: 23:22
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- Trabzon spor'dan maratona davet

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun hazırlıkları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım videosu için kamera karşısına geçen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yerli ve yabancı oyuncular, herkesi maratona davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, "Her Adımda Barışa Koş" mottosuyla 23 Şubat 2025 Pazar günü 45. kez gerçekleşecek. Trabzonspor'dan da destek alan Büyükşehir Belediyesi, içerisinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncular Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'nin bulunduğu tanıtım videosu hazırladı.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman sonrasında kamera karşısına geçen Güneş ve futbolcular, herkesi maratona davet etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken büyük beğeni topladı. Bu yıl da renkli ve coşkulu bir katılımın beklendiği maraton, sporseverleri Trabzon'un eşsiz doğası ve barış mesajlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Ahmet Metin Genç: "Trabzonspor'un desteğiyle daha da anlam kazandı"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun şehrin spor ve kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve spor alanındaki başarılarıyla her zaman öne çıkan bir şehir olmuştur. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu da bu anlamda şehrimizin marka değerini artıran, hem ülkemizden hem de dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayan bir organizasyon. Maraton, Trabzonspor'un desteğiyle daha da anlam kazandı. Şehrimizin markası Trabzonspor'a ve tanıtım videosunda yer alan Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş Hocamız ile kıymetli oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, 23 Şubat 2025 Pazar günü düzenleyeceğimiz bu büyük organizasyona davet ediyorum. Barışın, sporun ve kardeşliğin mesajlarını tüm dünyaya birlikte duyuralım" dedi.

Kaynak: İHA

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