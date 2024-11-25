Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor - Son Dakika
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Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 yenerek etkileyici bir galibiyet aldı.

25.11.2024 23:49
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- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Adana Demirspor: 0

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içinden vuruşundan savunmadan seken top Banza'nın önüne düştü. Banza'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

55. dakikada Muhammed Cham'ın pasında topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un solundan filelere gitti. 3-0

78. dakikada Enis Destan'ın pasında topla buluşan Cham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

84. dakikada Arif Boşluk'un pasında topla buluşan Cham, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (AIi Şahin Yılmaz dk. 87), Hüseyin Türkmen (Serdar Saatçı dk. 67), Batahov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş (Salih Malkaçoğlu dk. 82), Cihan Çanak, Visca (Enis Destan dk. 67), Muhammed Cham, Simon Banza (Poyraz Efe Yıldırım dk. 87)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Draguş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Muanza, Tayfun Aydoğan (Aksel Aktaş dk. 89), Yusuf Sarı (Ahmet Yılmaz dk. 89), Nabil Alioui (Sehehu dk. 83), Ali Yavuz (Ozan Demirbağ dk. 46), Yusuf Barası (Osman Kaynak dk. 83)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Deniz Dönmezer, Burhan Ersoy, Yücel Gürol, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Serkan Damla

Goller: Cham (dk.3, 78 ve 84) Banza (dk.50 ve 55) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Muanza, Vedat Karakuş (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor - Son Dakika

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