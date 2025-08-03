Trabzonspor 56. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Trabzonspor 56. Yılını Kutladı

Trabzonspor 56. Yılını Kutladı
03.08.2025 21:08
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Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı. Ahmet Minguzzi anısına balon bırakıldı.

Trabzonspor Kulübü ve Gurbetçi Gençler tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlikle, bordo-mavili kulübün 56. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcı Murat İskender, "Ahmet Minguzzi'nin adını sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü İstanbul Sütlüce Nuri Killigil Parkı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gurbetçi Gençler taraftar grubu tarafından yapılan organizasyona çok sayıda Trabzonspor taraftarı katıldı. 14 yaşında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısına düzenlenen etkinlikte kulüp yöneticileri, Miguzzi ailesi ve binlerce taraftar Ahmet Minguzzi'nin anısına gökyüzüne balon bıraktı. Yapılan kutlamalarla ilgili düşüncelerini paylaşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, "Gurbetçi Gençler oluşumu tarafından yapılan şehir dışında büyük bir organizasyonlardan bir tanesidir. Bu sene daha farklı özelliği var bizim için. Trabzonsporlu kardeşimiz Ahmet Minguzzi'nin yakın zamanda vefatından dolayı da bu etkinliği onun anısına düzenlemek istedik. Etkinlik devamlı meşalelerle kutlanıyordu ama bu sene meşale yasağından dolayı balon uçurarak bu anıyı yapmak istiyoruz. Ahmet bizim için, kulübümüz için değerli. Biz onun ismini sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Stadyumda ismini verdiğimiz bir tribünümüz var. Ailesini yarın Trabzonspor'a götürüp, tribünün açılışını onlarla birlikte yapmak istiyoruz. İnşallah etkinliğimiz bundan sonraki yıllarda da daha güzel devam eder" şeklinde konuştu.

Murat İskender: " Türkiye'de ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Trabzonspor'un temelini atıyoruz"

Gelecek hafta başlayacak Trendyol Süper Lig'le ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine düşüncelerini aktaran Başkan Yardımcısı İskender, "Trabzonspor geçen seneki kadrosunu koruyor. Önümüzdeki günlerde de 1-2 transferle sezona güzel girmek istiyoruz. Türkiye'de bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Trabzonspor taraftarı paraya karşı emeğin savaşında bizden böyle çılgınlıklar beklemiyordur. Bizim hedefimiz 58.'yi yaptık. 61. yılında borcu sürdürebilir, Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Trabzonspor'un temelini atmaktır. Onun için uğraşıyoruz. Onun için didiniyoruz. Taraftarımızın her zaman yanımızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yasemin Akıncılar: "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim"

Çok duygu yüklü bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar, "Halk çok güzel, insanlar çok güzel burada. Çok büyük bir destek var. Sadece Türkiye'den değil, başka ülkelerden de çok büyük destek var. Burada olmak güzel ancak bir taraftan da içimiz buruk. Özellikle çocuklardan çok büyük destek görüyoruz. Bunu söylemek çok acı ama o bıçak sadece bize değil milyonlarca çocuğun kalbine saplandı. Çocuklardan bana çok büyük bir destek var. Sonuna kadar onların yanındayım. Hiçbir zaman durmayacağım. Karşı taraftan da korkmuyorum. Benim canımdan can gitmiş. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Mümkün oldukça mağdur olan anne ve babaların yanında durmaya, onlara destek olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Andrea Miguzzi: "Trabzonspor ailesine yürekten minnet duyuyoruz"

Trabzonsporlulara çok teşekkür ettiğini dile getiren Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ise, "Yürekten minnet duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Bu durumun daha fazla çocuğu kurtaracağını inanıyorum" diye düşüncelerini aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor 56. Yılını Kutladı - Son Dakika

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