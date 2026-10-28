Trabzonspor 9 haftada 22 golle Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu - Son Dakika
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Trabzonspor 9 haftada 22 golle Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu

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Süper Lig'in ilk 9 haftasında 22 gol atan Trabzonspor, 23 golü bulunan Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Bordo-mavililer son 16 sezonun en golcü ilk 9 haftasını yaşarken Thomas Reis yönetiminde 4 lig maçında 13 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de haftayı 4-3'lük Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, son yılların en golcü dönemini yaşıyor.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 22 gol kaydeden bordo-mavililer, 23 gol atan Fenerbahçe'nin ardından en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.

2010-2011 sezonunda ilk 9 haftada 23 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, bu sezon attığı 22 gol ile son 16 sezon içinde en golcü dönemine ulaştı.

16 sezonun ilk 9 haftasındaki gol sayıları

Trabzonspor, ligde ilk 9 hafta sonuçlarına göre; 2011-2012 sezonunda 14, 2012-2013 sezonunda 7, 2013-2014 sezonunda 8, 2014-2015 sezonunda 13, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 17, 2018-2019 sezonunda 17 gol kaydetti.

2019-2020 sezonunda 19, 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022 sezonunda 19, 2022-2023 sezonunda 13 gol atan bordo-mavili takım, 2023-2024 sezonunda 16, 2024-2025 sezonunda 9, 2025-2026 sezonunda 15, bu sezon da 22 gol attı.

Thomas Reis ile coştu

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde daha golcü bir kimlik ortaya koydu.

Bordo-mavili takım, ligin 5. haftasında göreve gelen Reis ile 4 lig maçında 13 gol atarak 3,25 gol ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA
Thomas ReisTrabzonsporFenerbahçeSporSon Dakika

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