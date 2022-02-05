Üye Girişi
Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız? - Son Dakika

Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?

05.02.2022 16:35

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalara yer verdi. 3 Temmuz süreciyle ilgili Trabzonspor'a yüklenen Koç, "Hak etmediğiniz kupa için FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız? Artık karar verin." ifadesine yer verdi.

Fenerbahçe'de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, 3 Temmuz süreciyle ilgili Trabzonspor'a ateş püskürdü.

"TARAFINIZI SEÇİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Hak etmediğiniz kupa için FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız? Artık karar verin. Hem öyle, hem böyle olmaz. Tarafınızı seçin." dedi.

YORUMLAR
500

Fetullahçı Terör Örgütü, Divan Kurulu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız? - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı: Acil şifalar diliyorum
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement