Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?

Fenerbahçe'de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken, 3 Temmuz süreciyle ilgili Trabzonspor'a ateş püskürdü.

"TARAFINIZI SEÇİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Hak etmediğiniz kupa için FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız? Artık karar verin. Hem öyle, hem böyle olmaz. Tarafınızı seçin." dedi.