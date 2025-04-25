Trabzonspor’a Avrupa'dan Destek - Son Dakika
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Trabzonspor’a Avrupa'dan Destek

Trabzonspor’a Avrupa\'dan Destek

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın yarı final maçına destek için Nyon'a taraftar akını oldu.

25.04.2025 14:08
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UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde bugün Salzburg ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, Avrupa'nın farklı ülkelerinden Nyon'a geldi.

Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde kent merkezi ve stadyum çevresinde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını satın aldı.

Fransa'dan ailesiyle maç için kente gelen Uğur Öztürk, AA muhabirine, bordo-mavili takımın finale kalacağına inandığını söyledi.

Londra'dan babasıyla gelen Simla Atalay ise heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Bence mükemmel bir şey. Böyle büyük takımları yendiğimize inanamıyorum ve buraya geldiğimize çok mutluyum. İnşallah finale çıkarız, bence yeneriz." dedi.

Trabzonsporlu arkadaşıyla Almanya'dan gelen Fenerbahçe taraftarı Semih Kırdar da, "Türk takımını desteklemek bizim gurbetçi olarak görevimiz. O yüzden inşallah Trabzonspor kazanır. Aynı ülkenin takımıyız. O yüzden hiç sıkıntı yok burada. Trabzonspor'u temsil etmek bizim görevimizdir." diye konuştu.

"Bu maçı da alıp finale kalacağız"

Taraftarlardan Sercan Tepebaşı da kupayı kazanmak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla kadromuz baya iyi. Ligde şampiyonuz, ilk defa bir Türk takımı bu kadar yükseklere geldi. Bu bizim için bir gurur gerçekten. Fenerbahçeli kardeşimiz de geldi bizimle beraber. Dediği gibi aramızda şakalaşmalar oluyor. Hayırlısıyla bu maçı da alıp finale kalacağız. Finalde Barcelona'nın geleceğini düşünüyorum. İyi olmak istiyorsak dünyanın en iyi takımlarıyla kendimizi kıyaslamamız gerekiyor diye düşünüyorum."

Almanya'dan 5 arkadaşıyla gelen Cihan Kablan ise Trabzonspor'un Avrupa'daki tüm maçlarına gitmeye çalıştıklarını söyledi. Kablan, finale kalmak istediklerini ifade ederek, " Trabzonspor hep ilklerin takımıdır. Dün bir final yaşadık, bugün de inşallah finale kalacağız. İki günde iki final yakışır. İnşallah pazartesi de burada olup kupayı kaldırırız." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor’a Avrupa'dan Destek - Son Dakika

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