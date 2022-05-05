Trabzonspor'a gurbetçi sağ bek - Son Dakika
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Trabzonspor'a gurbetçi sağ bek

05.05.2022 15:51
Trabzonspor'a gurbetçi sağ bek

Mönchengladbach'tan 20 yaşındaki Kaan Kurt listedeKaan'ın Haziran ayında Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyorOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı.

Mönchengladbach'tan 20 yaşındaki Kaan Kurt listede

Kaan'ın Haziran ayında Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekip, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek mevkiinde forma giyen gurbetçi futbolcuyu, Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da transfer etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYORKaan Kurt'un kulübü Gladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'un Mönchengladbach'ın başındayken profesyonel yaptığı geç sağ bek, ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor. Alt yaş milli takımlarında Almanya adına görev alan Kaan Kurt'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, Haziran ayında da Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a gurbetçi sağ bek - Son Dakika


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