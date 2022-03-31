Trabzonspor'a Hamsik müjdesi - Son Dakika
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Trabzonspor'a Hamsik müjdesi

31.03.2022 10:36
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 31'inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 31'inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor. Milli arada Trabzon'dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik'in pazar günü kadroda olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi.


Trabzonspor'a Hamsik müjdesi
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi
Trabzonspor'a Hamsik müjdesi
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Hamsik müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a Hamsik müjdesi - Son Dakika
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