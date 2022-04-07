Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika
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Trabzonspor'a sis engeli

07.04.2022 21:36
Trabzonspor'a sis engeli

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, sis nedeniyle saat 21.50'ye alınan uçak seferi yine gerçekleşmeyince Trabzon'da kaldı.

Kulüp yetkilileri, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemediklerini, tesislerde bekleyen kafilenin de dağıldığını kaydetti.

Yetkililer, TFF'nin maç günüyle alakalı bir karar vermesini beklediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika
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