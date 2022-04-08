Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika
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Trabzonspor'a sis engeli

08.04.2022 00:57
Trabzonspor'a sis engeli

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi bekleniyor.

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı yaptığı çalışmayla tamamladı. Bugün 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan bordo-mavili takım, Trabzon'da yaşanan sis özel uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika
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