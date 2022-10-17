Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı

17.10.2022 16:21
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, sol elinde kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, sol elinde kırık tespit edilen Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polat, "A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı - Son Dakika
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