Polat, "A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün tedavisine başlandı - Son Dakika

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