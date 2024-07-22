Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın vadettiği oyun planıyla sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın vadettiği oyun planıyla sezona hazırlanıyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı\'nın vadettiği oyun planıyla sezona hazırlanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon vadettiği 'hızlı, temaslı ve agresif oyun planı' için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadro planlaması yapan bordo-mavililer, önemli takviyeler yaparken geniş derinliğe sahip bir iskelet kadro oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, sezon içinde farklı sistemleri uygulayabilecek A ve B planlarına sahip bir kadro temeli oluşturuluyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Ruzomberok maçıyla yeni oyun planını sahaya yansıtacak.

22.07.2024 14:18
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın geçtiğimiz sezon vadettiği 'hızlı, temaslı ve agresif oyun planı' görücüye çıkıyor. Bordo-mavili taraftarlar, bu bağlamda UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Ruzomberok müsabakasını beklemeye başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, şampiyonluk için iddialı bir kadro planlaması yapıyor. Teknik kadronun yanı sıra oyuncu kadrosunun da yüzde 80'lik bölümünde önemli değişimlere gitmeye hazırlanan Karadeniz ekibi; Nwakaeme, Dragus, Lundstram, Barisic, Cihan Çanak ve Ozan Tufan takviyelerini yaparken, Pedro Malheiro transferini de bitirmek üzere. Bordo mavililer stoper, orta saha ve santrfor bölgesi için temaslarını sürdürüyor.

Geniş derinliğe sahip iskelet kadro

Gündeminde bir çok yıldız isim bulunan Trabzonspor, tecrübeli ve genç futbolcuları kadrosuna katarak geniş derinliğe sahip bir iskelet kadro oluşturmayı planlıyor. Wesley Hoedt, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Muhammed Cham ve Onuachu gibi oyuncuları renklerine bağlaması beklenen bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, rekabeti ön plana çıkartarak geniş derinliği olan takım iskeletini oluşturmayı planlıyor.

Sezon için iki farklı kadro planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 55 maç üzerinden sezonu planlarken, sezon içerisinde A ve B planları olan farklı sistemleri saha içeresinde uygulayabilecek kadro temellerini oluşturuyor. Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarışı sürdürebilecek kadronun oluşumu içinde yönetim kurulu da yoğun bir mesai harcıyor.

Vadedilen futbol bekleniyor

Tecrübeli teknik adamın geçtiğimiz sezon vadettiği 'hızlı, temaslı ve agresif oyun planı' için bordo-mavili taraftarlar, sahada mücadeleci bir Trabzonspor görmek için sabırsızlanıyor. Bazı transferler yetişmese de ilk sınavını 25 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ruzomberok'a karşı verecek Karadeniz ekibi, yeni yapılanması ve yeni oyun planıyla görücüye çıkacak. Söz konusu mücadelenin rövanşı ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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