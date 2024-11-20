Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Adana Demirspor ile yapılacak maç için antrenmanlarına Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor.

20.11.2024 20:48
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, 3'e 3 anaerobik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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