Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maça son antrenmanıyla hazırlandı. Maç yarın 20.00'de.

24.11.2024 15:49
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır - Son Dakika

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