Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet, sahada ayak tenisi çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Adana Demirspor ile 25 Kasım Pazartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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