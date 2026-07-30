Trabzonspor, Al Sadd'a Mağlup Oldu

Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Aral Şimşir, Saviola ve Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, müsabakanın 62. dakikasında takımın tamamını değiştirerek Ahmet Doğan Yıldırım, Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Umut Nayir, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Mitongo'ya görev verdi.

83. dakikada ikili mücadelede sakatlık yaşayan Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Ertem oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada konuk takım kaydetti. Bu dakikada Otavio, ceza alanı içinde Nwaiwu tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Firmino, topu filelere gönderdi: 0-1

İkinci maçta da gol atamadı

Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.

Kamp kadrosunda 4 oyuncu yok

Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.