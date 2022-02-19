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Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti - Son Dakika

Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti

19.02.2022 16:58
Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayla tamamlayarak Alanya'ya gitti. Bordo-mavili ekibin 23 kişilik oyuncu kadrosunda Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen, Denswil ve İsmail Köybaşı yer almadı.

Karadeniz ekibinin Aytemiz Alanyaspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Tymoteusz Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita bulunuyor. - TRABZON

Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti
Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti
Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Alanya'ya eksik gitti - Son Dakika Spor


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