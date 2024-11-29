Trabzonspor-Alanyaspor Karşılaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor-Alanyaspor Karşılaşması

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor ile kritik bir maça çıkıyor. İki takımın da puana ihtiyacı var.

29.11.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Alanyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

17. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan 8 maçta ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Şenol Güneş'in, Alanyaspor'a karşı mağlubiyeti yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş'ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Politika, trabzon, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Alanyaspor Karşılaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
15:13 TBMM’de Google’ı tedirgin eden yasa hazırlığı TBMM'de Google'ı tedirgin eden yasa hazırlığı
14:56 ’’24 saatte evlenebilirim’’ diyen Defne Samyeli’nin tek bir kriteri var ''24 saatte evlenebilirim'' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var
14:52 İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:53:56. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Alanyaspor Karşılaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.