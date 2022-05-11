Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

11.05.2022 19:24
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek takım, 13 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Mayıs, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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