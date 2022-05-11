Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek takım, 13 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.