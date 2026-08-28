Trabzonspor Amed Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Amed Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Amed Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça hazırlıklara başladı. Fatih Tekke antrenmanda.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında alınan 4-0'lık yenilginin ardından istifa kararı alan ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke, akşam antrenmanında yeniden takımın başında yer aldı. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ferencvaros maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Amed Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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