Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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TRABZONSPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1'inci haftasında oynanan Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sprint ve anaerobik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.