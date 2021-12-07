Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavililer, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.