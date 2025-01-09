Trabzonspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Tedavisi için İspanya'da bulunan ve dün Trabzon'a dönen Savic de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. haftasında oynanan Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sprint ve anaerobik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON