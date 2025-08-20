Trabzonspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda çift kale maç çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan bordo-mavili takımda yeni transferlerden Kazeem Olaigbe, yarın gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 17.00'deki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.