Üye Girişi
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

15.12.2021 21:23
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanla çalışmalarına devam eden bordo mavililer, dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı. Trabzonspor'un devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:07 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
20:25 Rudiger'in yeni sözleşme için istediği rakam "servet" niteliğinde
20:17 İngiltere'de 100 kadın ve çocuğun cansız bedenini istismar eden hastane çalışanına ömür boyu hapis
20:14 Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
19:21 Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi
Galatasaray'da görülmemiş kaos! Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor Galatasaray'da görülmemiş kaos! Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor         
21:19
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 21:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement